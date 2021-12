Quant'è grande il mondo di ONE PIECE? Molto di più della Terra secondo alcuni calcoli

Il mondo di ONE PIECE è molto diverso dal nostro. La sua superficie è coperta quasi completamente d'acqua, con pochi pezzi di terra emersi tra la gigantesca Red Line e la costellazione di isole piccole e grandi. Il mare è l'elemento più importante, con i viaggi dei protagonisti tra i quattro mari di ONE PIECE e la famosa Grand Line.

Ma percorrere questa rotta quanto tempo richiede? Ciò dipende molto dalle dimensioni del mondo di ONE PIECE, sconosciute. Oda non ha mai dato informazioni precise tranne una volta: ad Alabasta, secondo Vivi il fiume Sandora che percorre l'isola ha una larghezza di ben 50 chilometri. Un'immensità, che però aiuta intanto a calcolare la grandezza dell'isola. L'utente Nitra è partito da questo dato per iniziare a valutare le dimensioni del mondo creato da Eiichiro Oda.

Basandosi sulla mappa di ONE PIECE proposta proprio dal mangaka, il risultato della proiezione vedrebbe il mondo di ONE PIECE essere più grande della Terra di ben 4,8 volte, con un diametro di circa 61.000 chilometri. Tuttavia ciò non tiene in conto che la mappa presentata da Oda non è 1:1, pertanto le dimensioni effettive potrebbero essere notevolmente minori.

Inoltre, anche tenendo in considerazione queste dimensioni, sarebbe effettivamente impossibile per una nave come la Thousand Sunny o la Going Merry viaggiare per lunghezze paragonabili all'Oceano Atlantico in pochi giorni. Anche restringendo la scala, è possibile che il mondo di ONE PIECE sia comunque effettivamente più grande della Terra.