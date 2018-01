Quanti episodi ancora durerà il Torneo del Potere indetto da Zeno in Dragon Ball Super?

Sebbene manchino solo sette minuti al termine del Torneo del Potere di Dragon Ball Super , l’esito della competizione indetta dal sommoappare ancora alquanto incerto, anche perché gli ultimi spoiler ci hanno suggerito dei curiosi sconvolgimenti.

In attesa di poter visionare i prossimi episodi dell’attuale arco narrativo, ossia la cosiddetta “Saga della Sopravvivenza degli Universi”, i colleghi del portale ComicBook ci ricordano quest’oggi di un leak trapelato in rete durante lo scorso autunno, il quale vedeva la suddetta saga concludersi entro e non oltre il mese di marzo 2018.



Prendendo questa finestra temporale per buona, e tenendo presente le due settimane di pausa che la serie si prenderà nei prossimi mesi (a causa di due diverse maratone che si terranno, rispettivamente il 25 febbraio e l’11 marzo, nelle città di Tokyo e Nagoya), l’episodio che sarà trasmesso il 25 marzo 2018, per l’esattezza il 131°, potrebbe realmente rivelarsi l’ultimo dell’attuale arco narrativo. Di conseguenza, poco meno di dieci settimane e un massimo di otto puntate ancora potrebbero separarci dall’agognato finale del Torneo del Potere.



Ma cosa potrebbe accadere nei restanti otto episodi della saga? Come appreso nei giorni scorsi, Gohan e Golden Freezer stanno per scambiarsi gli avversari: mentre il Saiyan affronterà il rapidissimo Dyspo, il tiranno intergalattico e C-17 faranno presto i conti con la forza di Toppo, il nuovo Dio della Distruzione. Goku e Vegeta, terminati gli scontri dei scompagni di squadra, avrebbero dunque almeno quattro o cinque episodi per superare anche l'ultimo ostacolo rappresentato dal mastodontico Jiren il Grigio.