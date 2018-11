Quanto spazio avrà Raditz in Dragon Ball Super: Broly?

Subito dopo la world premiere di Dragon Ball Super: Broly, come prevedibile, la rete è stata inondata da spoiler incredibili sul finale della pellicola, i quali lasciano pochi dubbi sulle sorti dei propri protagonisti. Di un personaggio, tuttavia, non si è ancora parlato: Raditz, il fratello maggiore di Kakaroth.

Comparso nelle prime puntate dell’anime di Dragon Ball Z, il Saiyan giunse sulla Terra per reclutare il fratello minore, che appunto era stato inviato sul nostro pianeta per conquistarlo. Con sua grande sorpresa, Raditz scoprì non solo che il consanguineo non aveva portato a termine la propria missione, ma che addirittura aveva perso la memoria e ignorava quindi di essere un alieno.



Dal momento che Dragon Ball Super: Broly dedicherà 20-30 minuti ad un flashback ambientato sul Pianeta Vegeta, durante lo stesso appariranno anche le versioni giovanili di Vegeta, Nappa e dello stesso Raditz, il quale, a quanto pare, prendeva già parte alle missioni del proprio popolo.



Nel corso di un evento tenuto in Giappone in occasione dell’anniversario di Dragon Ball Heroes, il doppiatore Masako Nozawa e il direttore di Dragon Ball Super: Broly hanno infatti rivelato che Raditz, essendo il fratello maggiore, al tempo stava già combattendo.



È mai possibile dunque che il Saiyan conquistasse già pianeti quando il fratello Goku era soltanto un bambino? E soprattutto, la pellicola esplorerà in minima parte il presunto legame fra i due figli di Bardak?