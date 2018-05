Quanto tempo ha richiesto la realizzazione del nuovo trailer de L'attacco dei Giganti?

Vantando delle animazioni straordinarie, il recente trailer della terza stagione de L’attacco dei Giganti ha lasciato a bocca aperta i fan del brand, ma quanto tempo ha richiesto la sua realizzazione? Arifumi Imai, direttore delle animazioni delle prime due stagioni di Attack on Titan, ce ne fornisce la risposta.

Nei giorni scorsi, infatti, un fan ha contattato Imai attraverso Twitter per sapere con precisione quanto tempo abbia impegnato per animare il suddetto trailer, e la risposta al quesitoha invero sorpreso un po’ tutti, in quanto il filmato di soli sessanta secondi ha richiesto la bellezza di tre settimane addirittura!



Come risultato, le scene in cui Levi svolazza col 3D Maneuver Gear (dispositivo tridimensionale alimentato a gas) rasentano la perfezione e catturano con successo l’intensità della nuova stagione alle porte, che ricordiamo proporrà un antagonista umano. Se il trailer della stagione ha ricevuto un tale livello di attenzioni, non possiamo fare a meno di interrogarci sul livello qualitativo che i futuri episodi della serie potrebbero aver raggiunto.

A ragion veduta, il 22 luglio, data in cui il primo episodio della nuova stagione esordirà sulla rete nipponica NHK, appare sempre più lontano, non trovate anche voi? Prodotta dai rinominati studi d’animazione Wit Studio e Production I.G., la terza stagione di Attack on Titan si comporrà di 24 episodi.