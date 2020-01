La quarta stagione di Haikyuu!! si mostra finalmente nelle prime immagini dell'episodio 1

Dopo un'attesa asfissiante, i pallavolisti di Weekly Shonen Jump stanno per tornare sul piccolo schermo con la quarta stagione della trasposizione televisiva del manga di Haruichi Furudate, intitolata Haikyuu!!: To The Top. All'ormai prossimo debutto, inoltre, si aggiungono le prime immagini dall'episodio 1.

Proprio come aveva rivelato lo scorso numero del magazine, la prima puntata si intitolerà "Self Introduction", e riprenderà la storica nomenclatura con il 61° episodio. Con il manga di Haikyuu!! prossimo alla sua naturale conclusione, dopo quasi 400 capitoli, la produzione si prepara a spingere nuovamente l'acceleratore con l'adattamento animato, nella speranza che l'anime inizi a recuperare il lungo gap con la controparte cartacea.

In rete, intanto, hanno iniziato a trapelare in rete le prime immagini dall'episodio 1, che vi ricordiamo debutterà il prossimo 10 gennaio. I primi screen, allegati in calce alla notizia, confermano l'intento introduttivo del nuovo arco narrativo. A tal proposito, per l'occasione Production I.G. ha rivelato di alcuni cambi al character design che, pur non stravolgendo interamente lo stile, contribuisce a render ancora più accattivante una delle serie sportive più amate nel mondo dell'animazione.

E voi, invece, cosa vi aspettate da Haikyuu!!: To The Top? Diteci la vostra opinione, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver recuperato l'ultimo trailer promozionale dell'anime.