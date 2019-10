La quarta stagione di My Hero Academia si mostra in un nuovo sketch

L'uscita della quarta e attesissima stagione di My Hero Academia, anime tratto dal manga di Kohei Horikoshi, si fa sempre da vicina e i fan hanno fatto sentire con estrema forza l'hype dilagante che li sta divorando, in perenne attesa di qualsivoglia novità che possa ingannare l'attesa.

Tra nuovi compagni e pericolosi Villain pronti a far danni, la curiosità che ruota attorno all'opera è davvero tanta, e proprio al fine ultimo di calmare un poco gli animi, sull'account Instagram di Boku No Hero Academia è stato pubblicato uno sketch legato a una delle tante scene animate che potremo visionare nella produzione. Andando più nello specifico, l'immagine visionabile a fondo news mette in mostra due delle nostre amate eroine (Ochaco e Tsuyu) intente a rilassarsi davanti a un gustoso banchetto, un attimo di meritato riposo prima che sopraggiunga la tempesta. Inoltre, proprio nel corso di questi ultimi giorni, lo staff al lavoro sulla serie ha pubblicato alcune immagini tratte dagli episodi della quarta stagione.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, il manga My Hero Academia - di cui è disponibile la recensione del 21° volume sulle pagine di Everyeye - è ambientato in un mondo dove, per la popolazione, è divenuto normale possedere particolari poteri chiamati Quirk. Izuku Midoriya rappresenta però l'eccezione che conferma la regola, essendo una delle poche persone che saltuariamente nascono senza possedere alcun Quirk. Oramai rassegnatosi all'idea di non poter diventare un Pro Hero, un incontro inaspettato presentatosi in una giornata come tante altre cambierà però per sempre la sua vita. Il grande successo riscosso dall'opera ha inoltre portato alla realizzazione di una serie animata, spin-off, OVA, lungometraggi animati e numerosissimi prodotti a tema.