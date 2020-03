La quarta stagione di My Hero Academia ci mostra il ruolo decisivo di Mei Hatsume

In questa quarta stagione di My Hero Academia uno dei personaggi che sta vedendo crescere il suo ruolo e la sua importanza all'interno della storia è Mei Hatsume, la giovane inventrice della Yuei, grazie al supporto offerto al protagonista Deku.

Nelle ultime puntate abbiamo visto Izuku Midoriya allenarsi per cercare di migliorare l'utilizzo dell' One for All donatogli da All Might. L'allenamento è davvero molto duro e mette seriamente alla prova il nostro piccolo eroe. In suo aiuto arriva Mei Hatsume studentessa del Dipartimento di Supporto della classe 1-H. La ragazza ha già aiutato Deku fornendogli un supporto per le gambe, utile nello scontro finale contro Overhaul. Questa volta Hatsume fornisce al nostro dei guanti speciali in grado di aiutarlo a gestire la forza del suo quirk e sparare proiettili d'aria, proprio per sopperire la sua mancanza di attacchi alla distanza. Proprio grazie a questo supporto l'eroe in erba sta efficacemente contrastando l'assalto di Gentle Criminal.

Come ricordato da All Might negli scorsi episodi, gli eroi non dovrebbero fare troppo affidamento sugli strumenti, ma è pur vero che un aiuto tecnologico può fare la differenza soprattuto se a fornirlo è un genio come si sta dimostrando Hatsume. Chissà se in futuro lei e Deku continueranno a collaborare per cercare di sconfiggere il crimine insieme. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.