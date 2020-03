La quarta stagione di The Seven Deadly Sins si mostra nel primo trailer

L'anime di The Seven Deadly Sins, con la terza stagione, si è trovata a fronteggiare l'ira dei fan a causa della scarsa qualità tecnica messa in campo dallo Studio Deen. Ma non temete, perché l'opera ha ancora una possibilità di riscattarsi nella quarta stagione dell'adattamento televisivo del manga di Nakaba Suzuki.

Annunciata appena qualche giorno fa in occasione dello streaming di Abema TV, l'evento promosso per recuperare i titoli previsti per l'Anime Japan 2020, la quarta serie dell'anime si intitolerà The Seven Deadly Sins: Fundo no Shinpan. Già in rete è trapelata qualche informazione in merito alla nuova stagione, come il cast e la data di debutto.

Previsto infatti per la stagione autunnale, con il debutto fissato al mese di ottobre 2020, il franchise spera di recuperare il successo della serie tv compromessa da un comparto tecnico di Wrath of the Gods al di sotto delle aspettative. A tal proposito, il team non ha perso tempo a stuzzicare la curiosità dei fan distribuendo sul sito ufficiale il primo teaser trailer della stagione quattro, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia.

Seppur non sia stato ancora confermato, è strettamente probabile che The Seven Deadly Sins: Fundo no Shinpan accompagni la serie verso la sua naturale conclusione. Nel frattempo, in attesa di conoscere maggiori novità in merito, vi ricordiamo che il sensei ha già iniziato a dettare le basi per il sequel The Four Knight of the Apocalypse. E voi, invece, che aspettative avete per la quarta stagione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.