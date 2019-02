Quarto posto al botteghino giapponese per City Hunter: Shinjuku Private Eyes

Dopo i due mesi di dicembre e di gennaio praticamente dominati o fortemente polarizzati dal popolarissimo film Dragon Ball Super: Broly, a febbraio possiamo vedere il ritorno di alcune serie assenti sul mercato d'animazione da alcuni anni, come City Hunter: Shinjuku Private Eyes e Code Geass: Lelouch of the Resurrection.

Il nuovo lavoro d'animazione tratto dall'universo creato da Tsukasa Hojo, con tanto di inserimento del popolarissimo trio di Occhi di Gatto, City Hunter: Shinjuku Private Eyes apre il suo debutto cinematografico al quarto posto della classifica giapponese della scorsa settimana. La pellicola ha venduto circa 180.000 biglietti, con un guadagno di 257 milioni di yen nelle sole giornate di sabato e domenica, mentre l'andamento complessivo della settimana ha visto 320.000 biglietti staccati e un incasso di 450 milioni di yen.

Subito dopo, al quinto posto, ha fatto anche il suo debutto il nuovo film della serie Code Geass, Code Geass: Lelouch of the Resurrection, che ha aperto la sua corsa con un incasso nel fine settimana di 286,65 milioni di yen. Altre comparse in classifica, anche se fuori dalla top 10 in cui sono stati nello scorso mese, sono Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly e Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie Over the Rainbow.