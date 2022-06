I quattro fratelli Yuzuki di Shizuki Fujisawa debutta con J-POP Manga

Attraverso un comunicato stampa diffuso attraverso le proprie pagine social media ufficiali, J-POP Manga ha annunciato l'imminente uscita di una grande novità. Con l'etichetta dedicata ai fumetti giapponesi di Edizioni BD, debutta in Italia I quattro fratelli Yuzuki di Shizuki Fujisawa.

Opera vincitrice della 66° edizione del Shogakukan Manga Award nella categoria Miglior Shojo, il primo volume di I quattro fratelli Yuzuki arriva nelle fumetterie e store italiani dal 29 giugno. Le uscite successive saranno a cadenza bimestrale. In patria, la serie è ancora in corso e conta un totale di 10 volumi pubblicati. La presentazione, arriva dopo l'annuncio di J-POP dei due speciali di The Promised Neverland.

Il fumetto di Shizuki Fujisawa segue le vicende della famiglia Yuzuki, che rispecchia quella di tutte le famiglie che sopravvivono ai propri cari. Da questo funesto evento, ne deriva insicurezza emotiva, ma anche forza d'animo e caparbietà. Il racconto dell'autore alterna toni talvolta dolci, a taluni più leggeri. In una famiglia, non importa cosa accada: un fratello è per sempre. In attesa di questa novità, potete già recuperare l'edizione definitiva di Caro Fratello... di J-POP.

Da due anni a questa parte, i quattro fratelli Yuzuki sono rimasti orfani di entrambi i genitori. È Hayato, il primogenito, a gestire la famiglia, lavorando come insegnante e tenendo a bada e rimediando agli errori commessi dai suoi fratelli più piccoli. Gakuto, il più piccolo, è coccolato da tutti. Mikoto, il secondogenito, è il fratello più diligente. Minato, invece, è il terzo è più irrequieto della famiglia. Hayato fa affidamento sempre e soltanto su Mikoto, ma questo a Minato non va proprio giù.