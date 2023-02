I Quattro Imperatori nella copertina di ONE PIECE Vol. 105

La Saga di Wano ha cambiato per sempre il mondo di ONE PIECE sancendo l'inizio del dominio della nuova generazione di pirati. L'alleanza tra le ciurma di Rufy, Kidd e Law ha posto fine all'egemonia di Kaido e Big Mom. Ora il mare è solcato da quattro nuovi Imperatori.

In ONE PIECE 1053 vengono annunciati i nuovi Imperatori. L'unico a mantenere la sua carica tra gli Yonko originali è Shanks. Marshall D. Teach aveva strappato il titolo di Imperatore in seguito agli eventi che avevano condotto alla morte di Barbabianca a Marineford. La liberazione di Wano e della Capitale dei Fiori ha invece permesso a Rufy di raggiungere questo grande traguardo. L'ultimo a essere stato nominato Yonko, incredibilmente, non è stato uno tra Kidd e Law, i quali congiuntamente hanno sconfitto Big Mom. Il titolo di Imperatore è nelle mani di Buggy. Egli è infatti stato erroneamente ritenuto il leader della Cross Guild, l'associazione che include anche i due ex della Flotta dei Sette Mihawks e Crocodile.

Shanks, Barbanera, Rufy e Buggy sono i quattro volti sulla cover di ONE PIECE Volume 105, di cui è stata condivisa un'anteprima in bassa qualità. Il prossimo tankobon della serie manga di Eiichiro Oda arriverà in Giappone il 3 marzo 2023, ma i fan hanno già conosciuto alcuni dettagli su ONE PIECE Vol. 105. Vi ricordiamo che la pubblicazione italiana di Star Comics è indietro a ONE PIECE n. 103.