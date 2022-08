Quattro nuove opere di Tatsuki Fujimoto arrivano con Star Comics

Buone nuove per tutti gli amanti di Chainsaw Man. Dal mese di settembre 2022, Edizioni Star Comics/b> dedicherà le sue attenzioni a Tatsuki Fujimoto, uno degli autori pià influenti e di maggior successo degli ultimi anni. Quattro sue opere, stanno per debuttare in Italia.

Star Comics si gode la cima della classifica italiana con Demon Slayer, ma non siede sugli allori. L’editore, ora parte del gruppo Mondadori, ha annunciato attraverso un comunicato che nei prossimi mesi arriveranno altre opere di uno dei mangaka più innovativi: Tatsuki Fujimoto.

Arrivato al suo apice con Chainsaw Man (qui trovate la nostra recensione di Chainsaw Man Parte 2), il maestro Fujimoto ha scritto anche molto altro, e Star Comics dedicherà gli ultimi mesi dell’anno proprio a queste opere.

Il 31 agosto debutta Tatsuki Fujimoto Short Stories 17-21, una raccolta di storie brevi scritte dall’autore quando era ancora giovanissimo. In questa raccolta, troviamo Due galline nel cortile, Sasaka ha fermato il proiettile, L’amore è cieco e Shikaku.

Il 28 settembre è il turno di Tatsuki Fujimoto Short Stories 22-26, che include La rapsodia delle sirene, La malattia per cui al mio risveglio ero diventata una ragazza, Nayuta della profezia e La sorella maggiore. In queste storie, la matita del sensei è già più matura. Ma prima di passare avanti, con Star Comics è arrivato Sanctuary.

Dal 28 ottobre, nelle fumetterie italiane arriva il volume unico Look Back. Questa storia, che ha toccato quota 2.5 milioni di letture online nel primo giorno di pubblicazione, segue due ragazzine, Fujino e Kyomoto, accomunate dalla passione del fumetto, anche se in modi completamente distinti.

Sempre lo stesso giorno, ritorna Fire Punch, il primo cult del mangaka. Agni e Luna, cercano di sopravvivere in un mondo trasformato in una distesa di neve e ghiaccio. Fire Punch arriva anche in edizione Complete Box, mentre Look Back e le Short Stories godranno di una edizione deluxe cartonata.