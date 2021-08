Quattro nuovi, imperdibili yaoi arrivano in Italia: l'annuncio di J-POP

Attraverso un comunicato diffuso sui propri social ufficiali, J-POP Manga rende noto che, presto, porterà in Italia quattro nuovi, imperdibili titoli yaoi. Scopriamo di quale opere si tratta analizzando i dettagli del comunicato della casa editrice milanese.

Nel corso di una diretta Twitch a tema Boy's Love, J-POP Manga ha rivelato l'imminente debutto italiano di quattro titoli yaoi: Yondaime - La storia di Tatsuyuki Ooyamato di Scarlet Beriko, Canis Dear Mr. Rain (U) + Dear Mr. Hatter 1-2 di Zakk, Bokura no Tsuzuki di Amamiya e, infine, Hyperventilation - Edizione Deluxe di Bboong Bbang Kkyu.

Il primo di essi, Yondaime arriverà nel corso del mese di settembre assieme a Jealousy Vol. 1. Quest'opera è un volume unico autoconclusivo da cui è tratto Jealousy, serie di successo che si è recentemente conclusa con l'arrivo del quinto volume. Lo yaoi di Scarlet Beriko segue le vicende di Tatsuyuki, destinato a succedere al padre come quarto leader del clan Yakuza Ooyamato. Tatsuyuki, però, non ha la minima intenzione di guidare il gruppo criminale. Anziché imparare a gestire il clan di famiglia, preferisce spassarsela amoreggiando superficialmente. Giocare con i sentimenti, però, può essere altrettanto pericoloso che far parte di una gang criminale.

Canis Dear Mr. Rain (U) + Dear Mr. Hatter 1-2 di Zak, una serie ancora in corso che conta attualmente 5 volumi, segue Kutsuna Satoru, un geniale artigiano che in un giorno di pioggia accoglie in casa un misterioso ragazzo trovato svenuto in un vicolo. Kashiba Ryou, questo il nome del ragazzo svenuto, è un giapponese cresciuto in America, dove si guadagnava da vivere in modi poco convenzionali. Quando lo assume come suo assistente, Satoru capisce che Ryou è tornato in Giappone solo per un motivo: morire. Tra loro, però, scatta l'amore.

Arriva, per la prima volta in Italia, un volume unico di Amamiya: Bokura no Tsuzuki. Questo yaoi racconta la storia di Yousuke e Shuu, i quali si persero dopo un incidente avvenuto durante l'infanzia. Anni dopo, quando Shuu si trasferisce a casa di sua nonna, i due si incontrano nuovamente, ma le cose si rivelano essere parecchio complicate. Trascorrere del tempo insieme, però, risana le ferite e risolve le incomprensioni, alimentando un profondo sentimento.

Ultimo annuncio è Hyperventilation. Nove anni dopo aver finito il Liceo, durante un ritrovo tra compagni, Myeong ancora non riesce a non provare qualcosa per la rappresentante di classe. Consapevole di non avere possibilità, visto l'anello di fidanzamento che l'amato porta al dito, Myeong abbandona la serata. Non è però l'unico ad aver desiderato questo incontro.

Acquisterete qualcuna di queste nuove serie yaoi? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, vi ricordiamo un altro annuncio J-POP, ossia Mission: Yozakura Family. Ecco tutte le uscite J-POP del mese di agosto 2021.