I quattro protagonisti di Hunter x Hunter dal più debole al più forte

In Hunter x Hunter abbiamo visto all'inizio in azione quattro personaggi in particolare. Gon, Killua, Kurapika e Leorio si sono incontrati durante la prima fase dell'esame da hunter e hanno stretto un legame solido, perdurato per tutto il resto del torneo. Il quartetto si è poi perso di vista, rincontrandosi di tanto in tanto durante le saghe.

Ma chi è il più forte tra i quattro protagonisti di Hunter x Hunter? E chi il più debole? Mettiamoli in ordine di forza valutando ciò che è stato mostrato finora nel manga.

In quarta e ultima posizione c'è inevitabilmente Leorio Paladiknight, quello che si è mostrato meno di tutti in combattimento e che è sempre quasi stato relegato alle retrovie. È dotato in ogni caso di un'enorme forza fisica e resistenza, mentre il suo nen appartiene al gruppo dell'emissione. È particolarmente versato inoltre nelle arti mediche, dove sfrutta proprio la natura del suo nen, e nelle abilità oratorie.

Sul gradino più basso del podio c'è Gon Freecss, il protagonista di Hunter x Hunter. Il personaggio ha mostrato tanti picchi e tanti bassi, passando dalla rimozione della restrizione del suo potere nello scontro con Pitou alla completa perdita del nen. Valutiamo quindi il personaggio nella versione più stabile apparsa nel manga, quindi durante la saga delle Formichimere. Gon ha tanto margine di crescita ma per il momento rispetto ad altri hunter è ancora all'inizio della sua carriera.

Seconda posizione invece per Killua, l'assassino della famiglia Zoldyck e dotato quindi di un gran numero di tecniche omicide. Letale fin da prima dell'apprendimento del nen, con il possesso di queste nuove abilità è diventato ancora più difficile da battere. Anche lui come Gon ha un talento eccezionale e la rimozione dell'ago del fratello Illumi ha incrementato ancora di più le sue capacità.

Infine la medaglia d'oro va a Kurapika, l'hunter tra i quattro che sembra per il momento il più completo e forte. Freddo e spietato quando ha di fronte i suoi obiettivi, è dotato di un potere speciale. Anche se limitato quando non affronta membri del Genei Ryodan, ha comunque dimostrato di avere doti eccezionali sia a livello tattico che a livello fisico. Per questo al momento tra i quattro Kurapika è il più forte, anche se la cosa potrebbe non valere nelle saghe future di Hunter x Hunter.