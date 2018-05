Questa sera su VVVVID arriva il settimo episodio di Tokyo Ghoul:re, ecco l'anteprima!

Tokyo Ghoul:re è ormai a metà della prima parte di questo nuovo ciclo di episodi, e questa sera, sulla piattaforma VVVVID, andrà in onda la settima puntata della serie anime sequel di Tokyo Ghoul. La stagione avrà un totale di 24 episodi.

Potete trovare l'anteprima del settimo episodio di Tokyo Ghoul:re in apertura della news. La terza stagione animata di Tokyo Ghoul sarà divisa in due parti da 12 episodi l'uno, quindi ci troviamo oltre la metà della prima parte.

Di seguito la sinossi di Tokyo Ghoul:re "Tokyo è sempre più nel caos. I ghoul, le misteriose creature il cui unico nutrimento sono gli esseri umani, non cessano di terrorizzare la città giapponese. Nascondendo la loro vera identità, i ghoul continuano a massacrare la popolazione umana. La CCG, l'istituzione che risolve i casi inerenti i ghoul, ha affidato al giovane investigatore Haise Sasaki - che in realtà è il mezzo ghoul Ken Kaneki - un compito speciale: fare da mentore a quattro ragazzi problematici. I quattro elementi rappresentano una nuova generazione di investigatori denominati Quinx, umani a cui sono state impiantate le armi dei ghoul. In tutto e per tutto mezzi ghoul, proprio come Kaneki, il gruppo dovrà affrontare le creature carnivore in uno scontro totale..."

Tokyo Ghoul:re tornerà questa sera su VVVVID.