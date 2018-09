Questo Cosplay di Camie di My Hero Academia avrebbe fatto ingelosire addirittura Midnight

La studentessa Camie Utsushimi è diventata uno dei personaggi più popolari della serie My Hero Academia, riuscendo a ritagliarsi un pezzetto di spazio nei cuori dei fan. Molti sono i cosplay presentati per renderle omaggio.

Tra i tanti, si può dire che quello riproposto dalla cosplayer Elizabeth Rage è riuscito a rendere in maniera piuttosto forte la nostra eroina. Probabilmente la stessa Midnight ne sarebbe gelosa.

Elizabeth Rage ha pubblicato sulla sua pagina Twitter una galleria di foto in cui ripropone il cosplay di Camie Utsushimi in pose provocanti e seducenti. È possibile vedere qualcosa di più del set fotografico sulla sua pagina Patreon o nel video speciale "Behind the Cosplay" pubblicato sul canale YouTube di Heavenly Controller.

Probabilmente la cosplayer è riuscita a catturare l'essenza del personaggio di Camie. L'eroina, tra tante figure femminili, ha riscosso un buon successo tra i fan di My Hero Academia.

Dal suo seducente design e con una strana ed inspiegabile attrazione per Midoriya, è riuscita a lasciare un segno con il suo attacco sfrontato e "nudo" durante la prima fase dell'Esame di Licenza. Si sa ancora poco della posizione in classifica del personaggio, ma è certo una degli studenti della Scuola di Shiketu più promettenti. È stata una delle ultime allieve a passare la prima fase, rendendo la situazione più difficile per la Classe 1-A. Tuttavia non è stata mostrata all'inizio del secondo turno.

Riproporre il cosplay di un personaggio non è una impresa semplice. Secondo voi la graziosa Elizabeth Rage è riuscita a rendere bene Camie? Che ne pensate del personaggio della serie animata?