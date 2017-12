Questo cosplay ultra realistico di Dragon Ball Super rende Jiren spaventoso!

Sembra che a qualcuno piaccia realizzare i cosplay dipiù spaventosi del web. Abbiamo pescato dalla Rete, infatti, una versione di"live action" dalle fattezze davvero paurose e molto più inquietanti rispetto a quelle del Grigio che vediamo nell'anime.

L'artista che ha realizzato il nuovo cosplay di Dragon Ball Super è ancora una volta Sosenka, che ha postato sul proprio account Twitter la foto del costume accompagnato all'inquietante make up per ricreare le fattezze di Jiren il Grigio dell'Universo 11.

Questa versione live action del Pride Trooper è molto più spaventosa rispetto alla controparte animata: la sua pelle è stata resa davvero grigia e le fattezze del fortissimo guerriero che è riuscito a battere Goku in modalità Ultra Istinto appaiono molto simili a quelle di un generico alieno di un film sci-fi horror: d'altronde Sosenka non è nuova a simili versioni "orride", come dimostra anche il suo cosplay di lord Beerus.

Eppure ci risulta abbastanza facile immaginare che Jiren in versione live action potrebbe essere proprio così. A voi piace, o preferite una versione live action più soft?