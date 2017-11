Questo make up cosplay di Beerus di Dragon Ball Super è semplicemente fenomenale!

Se ci si chiedeva come potrebbe mai esserein versione live action, eccovi accontentati. Abbiamo scovato in Rete un bravissimo realizzatore di cosplay dedicati all'opera die vogliamo segnalarvi la perfetta riproduzione del dio comparso in

L'artista in questione si chiama Sosenka ed è specializzato nella realizzazione di cosplay e make up dedicati a Dragon Ball a 360°: questo make up di Lord Beerus è di circa un anno fa, ma sia precedentemente che in seguito ne ha realizzati tanti altri di uguale bellezza e accuratezza.

Beerus in versione "live action" grazie al perfetto make up di Sosenka è tanto accurato quanto inquietante, ma d'altronde è questa l'impressione che dovrebbe suscitare un dio della distruzione - soprattutto se pensiamo alla razza animale cui si ispira il character design di Lord Beerus creato da Aira Toriyama.



Ricordiamo che il potentissimo e simpatico dio della distruzione è comparso per la prima volta in Dragon Ball Z: La battaglia degli dei, film uscito nel 2014 e dedicato al primo arco narrativo di Dragon Ball Super. In seguito, nell'anime in TV dall'estate del 2015, Beerus fa parte della serie come personaggio regular.

Cosa ne pensate? Segnalateci pure nei commenti i vostri cosplay di Dragon Ball preferiti!