Quino è morto, addio al fumettista autore di Mafalda

Il mondo del fumetto perde uno dei suoi più grandi autori, Joaquín Salvador Lavado Tejón, meglio noto con il nome d'arte Quino. Il fumettista si spegne all'età di 88 anni, in seguito a un ictus che lo aveva colpito pochi giorni prima.

La struggente notizia arriva dall'editore storico, Daniel Jorge Divinsky. Quino ci saluta dopo un'intera vita dedita ai fumetti, dopo aver regalato ai lettori infinite emozioni grazie alle sue straordinarie opere.

L'autore argentino nacque il 17 luglio del 1932 a Mendoza (Argentina) e fin dall'infanzia fu soprannominato Quino per distinguerlo dall'omonimo zio. La passione per il disegno si rivelò in tenera età e lo portò a studiare presso l'Accademia di belle arti della sua città natale. Il suo più grande progetto, Mafalda, fu creato per una pubblicità di lavatrici, ma incredibilmente venne respinto. Messa nel cassetto, Mafalda trovò nuova vita nel 1964 sulla rivista argentina Primera Plana. Fino al 1973 ha illuminato i lettori con la sua irriverenza e futuristica visione del mondo.

Mafalda è stato tradotto in 35 lingue, arrivando nei cuori dei lettori di tutto il mondo. Umberto Eco descrive quest'opera come una ribellione verso la società adulta. "Mafalda è un'eroina che rifiuta il mondo così com'è. Vive in una continua dialettica con il mondo adulto, che non stima, non rispetta, umilia e respinge". Mafalda è arrivata anche sul grande schermo, oltre che essere la protagonista di due serie animate. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze a Mafalda e alla famiglia di Quino; grazie, non ti dimenticheremo mai.