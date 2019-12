Ecco un quiz per scoprire in quale Brigata di Bleach sareste

Bleach è stato uno degli shonen più apprezzati, sin dalla sua pubblicazione. Nonostante la serie firmata dal maestro Tite Kubo sia ormai finita da più di 3 anni le avventure degli Shinigami hanno continuato ad ottenere successo grazie al gioco Bleach: Brave Souls, che di recente ha trovato il modo di riaccendere l'interesse della community.

Infatti, vista la qualità dei quiz proposti in rete dagli stessi appassionati della serie, gli sviluppatori del gioco hanno deciso di crearne uno in grado di comunicare ai fan a quale delle 13 brigate della Seireitei apparterrebbero se fossero degli Shinigami. Un quiz ufficiale che ha come obiettivo quello di "reclutare" nuovi giocatori, e al tempo stesso di indicare loro i tratti che distinguono una brigata dall'altra.

Per fare un esempio, se il risultato riguardasse la Sesta Brigata verremmo informati del nome del nostro capo, Byakuya Kuchiki in questo caso, e con una breve descrizione come "si distingue per le sue regole e per l'ordine. Una brigata che si addice a persone decise e che puntano ad un miglioramento personale. Ha anche una squadra di calcio, e sono sempre in cerca di nuovi membri."

Ricordiamo che, nonostante, le avventure di Ichigo e degli altri Shinigami abbiano lasciato le pagine di Weekly Shonen Jump da agosto 2016, i fan, seguendo la scia di quanto accaduto con altre serie come Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, hanno richiesto a gran voce il ritorno di Bleach.