R.B. Silva, artista Marvel e DC, disegna la sua versione dei protagonisti di Dragon Ball

Dopo i lavori di Parel che vi abbiamo proposto ieri, ecco come un altro autore di fumetti formatosi tra Marvel e DC Comics, R.B. Silva, ha interpretato i personaggi principali della saga di Dragon Ball, utilizzando anche lui lo stile occidentale che gli è più congeniale.

Sembra proprio che questo inizio di 2019 sia all'insegna delle reinterpretazioni in chiave occidentale dell'universo creato da Akira Toriyama con la serie Dragon Ball. Dopo le splendide invenzioni di Gerald Parel che vi abbiamo proposto nel corso della giornata di ieri, un altro artista, R.B. Silva, che si è formato alla scuola occidentale ha deciso di offrire un tributo all'opera del sensei Toriyama con una serie di illustrazioni.

Il disegnatore di fumetti brasiliano, che ha un lungo passato di collaborazione con Marvel Comics e che è tutt'ora alle dipendenze dell'altro gigante del fumetto americano, DC, ha infatti deciso di condividere con gli appassionati le sue fan art ritraenti i principali protagonisti di Dragon Ball.

Come potete vedere voi stessi nelle immagini contenute nei post Instagram dell'account ufficiale di Silva (riportati in calce alla presente notizia), si tratta delle versioni immaginate in chiave occidentale di personaggi appartenenti soprattutto alle prime due serie (Dragon Ball e Dragon Ball Z): abbiamo Bulma, il Maestro Muten, Crilin, Goku, Yamcha, Pilaf e praticamente tutti i personaggi apparsi nelle avventure che vedono il protagonista saiyan ancora bambino.

In altri sketch meno definiti, rimasti praticamente nella fase embrionale, passiamo invece alla saga di Namek, con Vegeta, Goku Super Saiyan, Freezer, Gohan, Dende e persino un Ginyu in versione rara che cavalca una sfera del dragon con una sola stella.

Insomma, per quanto si tratti di disegni semplici, quasi character design, non c'è dubbio che sia una maniera interessante di osservare come un artista nato e cresciuto nel mondo del fumetto occidentale possa riuscire a interpretare in maniera originale, con il suo stile, l'arte di un colosso come Akira Toriyama, capace di creare un franchise del calibro di Dragon Ball.

Che ne pensate? Vi piace il lavoro di R.B. Silva? Preferite la sua interpretazione o quella di Parel?