Rabbids: Star Comics porta in Italia il fumetto sui pazzi coniglietti di Ubisoft

Nel mese di aprile 2021, la casa editrice italiana Star Comics e Ubisoft, azienda francese leader nel settore videoludico, avevano annunciato una collaborazione storica per l'editoria italiana, e finalmente uno degli universi più stravaganti dell'azienda francese, quello dei coniglietti Rabbids, di cui sono stati presentati i primi volumi.

A partire dal 29 settembre 2021 sarà infatti possibile acquistare i primi due volumi della serie Rabbids, scritti da Thitaume e disegnati da Romain Pujol, artisti che da anni collaborano con Ubisoft per portare su carta l'ambientazione, lo stile e l'umorismo unico dei conigli apparsi originariamente nella serie di videogiochi Rayman. Pubblicati sotto l'etichetta Astra, i due volumi Bwaaaaaaah e Invasione, entrambi a colori e con 48 pagine di contenuti, rappresentano un ottimo punto d'inizio per conoscere i coniglietti, e le loro stravaganti avventure scaturite molto spesso da situazioni a dir poco assurde.

Inoltre, il primo volume riceverà una cover speciale, una variant, che trovate in calce, firmata da Sio, molto conosciuto in ambito fumettistico per la collaborazione con Shockdom, diverse serie parodistiche, e per i contenuti che carica sul suo canale YouTube Scottecs. Un perfetto connubio di talenti per l'inaugurazione di una collaborazione storica. Cosa ne pensate di questi volumi? Ne prenderete una copia? Fatecelo sapere con un commento.

Ricordiamo inoltre che Star Comics riporterà la Saga delle Sirene di Takahashi nel 2022, e vi lasciamo al catalogo autunnale della casa editrice.