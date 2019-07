Ecco la raccolta del maestro horror dal titolo Junji Ito's Best of Best Short Stories

Gli appassionati dell'horror non possono lasciarsi sfuggire il manga annunciato dall'editore Star Comics, dal titolo Junji Ito's Best of Best Short Stories. Il volume sarà una raccolta delle opere principali del maestro del terrore, più altre sorprese che lo rendono un elemento imprescindibile nelle case di tutti i fan del mangaka giapponese.

Le opere di Junji Ito hanno sempre occupato un posto speciale nel sito di Everyeye, che si trattasse di recensioni di opere come Black Paradox o nel raccontare la mai conclusa collaborazione tra l'autore nipponico e Guillermo del Toro. Per questo siamo particolarmente entusiasti davanti alla notizia che il prossimo dicembre verrà pubblicato il volume dal titolo Junji Ito's Best of Best Short Stories.

Al suo interno troveremo tutte i racconti brevi di Ito scritti per l'editore Shogakugan, molti dei quali ancora inediti in Italia, oltre alla presenza di una storia disegnata per l'occasione. Saranno presenti numerose pagine a colori, compresa quella disegnata in occasione del'evento "Masters Of Horror", avvenuto durante l'edizione del 2018 del Lucca Comics&Games. A rendere ancora più appetibile il manga, ci penserà la presenza della storia autobiografica che l'autore ha voluto dedicare al maestro Kazuo Umezz.

L'opera è perfetta anche per i neofiti delle storie di terrore di Junji Ito, permettendogli di trovare in un unico volume tutti i racconti che lo hanno immortalato come maestro mondiale del genere horror.