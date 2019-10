Radiant: disponibili opening e ending della seconda stagione dell'anime

Come avete potuto vedere dal trailer della seconda stagione di Radiant, continuano le avventure del protagonista della serie. Se non vedete l'ora di conoscere le prossime sfide di Seth vi consigliamo di ascoltare la nuova opening e l'ending theme degli episodi inediti dello show.

Oltre alla storia cambierà anche l'atmosfera dell'anime, diventato ormai più cupo e "serio" nel presentare le futuri avversari del mago protagonista. Nel video presente in calce alla notizia scopriamo quindi che la sigla di apertura sarà cantata dall'artista Halo e si intitolerà "Naraku", invece la musica che accompagnerà il finale delle puntate si chiama "Chitto mo Shiranakatta" e sarà interpretata da Emi Nakamura.

Anche di questa trovate il tweet di presentazione alla fine della news. Ricordiamo inoltre che il numero di episodi di cui è composta la seconda stagione saranno 21, in questi ritroveremo il vecchio gruppo si Seth insieme ad alcuni nuovi nomi, tra cui: Boudicca, Brangoire, Lord Gyuris e Mordred. Come avete potuto vedere in questa key visual di Radiant, la serie ispirata all'opera di Tony Valente ha già iniziato ad essere trasmessa in Giappone, la prima puntata dell'anime invece è disponibile nel catalogo del servizio streaming Crunchyroll.

