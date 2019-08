Radiant: ecco Key Visual, data di debutto e numero di episodi della seconda stagione

Lo scorso Febbraio, Studio Lerche ha annunciato che la serie anime Radiant sarebbe tornata con una seconda stagione. Oggi, a sorpresa, è stata finalmente svelata la data di debutto dei nuovi episodi, oltre ad una nuova Key Visual disponibile in calce all'articolo.

Per chi non lo sapesse, Radiant è un anime tratto dall'opera cartacea di Tony Valente, giovane fumettista francese che ha deciso di scrivere il suo racconto in stile giapponese. La prima stagione, trasmessa da Crunchyroll a cavallo tra l'ottobre 2018 e il febbraio 2019, ha raccolto recensioni miste.

Ankama, la casa editrice francese responsabile della distribuzione del fumetto, ha descritto così l'opera: "Il protagonista dell'avventura è Seth, un aspirante mago "infetto" di Pompo Hills. Gli infetti, come sono definiti dal popolo, sono tutti quegli esseri sopravvissuti al tocco dei Nemesis, delle terribili creature piovute dal cielo capaci di uccidere qualsiasi cosa essi tocchino. Nel corso della sua avventura, Seth si impegnerà per diventare un grande mago e per uccidere tutti i Nemesis possibili. Il suo vero destino però sarà quello di trovare il Radiant, ovvero il covo di questi terribili nemici, in modo da ucciderli una volta per tutte".

La seconda stagione, composta nuovamente da 21 episodi, debutterà su NKH Educational TV il prossimo 2 ottobre, sarà diretta da Seiji Kishi (Angel Beats!, Persona 4 The Animation) e scritta da Makoto Uezu (Humanity Has Declined). Nozomi Kawano si occuperà del design dei personaggi, mentre Masato Koda (KonoSuba, Arpeggio of Blue Steel - Ars Nova) comporrà la musica.

