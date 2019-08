Radiant: la seconda stagione si mostra in un trailer

Il fenomeno Radiant ha colpito nel corso dell'ultimo anno anche il Giappone, con una serie animata piaciuta parecchio agli appassionati di animazione. Il lavoro di Tony Valente è stato talmente apprezzato da far ufficializzare l'arrivo di una seconda stagione per Radiant, comunicata lo scorso febbraio. A mesi di distanza, arriva il primo trailer.

Negli scorsi giorni si sono susseguiti diversi annunci che ci mostravano key visual e data di uscita per Radiant, oltre che il numero di episodi complessivo di questa seconda stagione. Adesso però c'è anche il primo trailer pubblicato da Crunchyroll, servizio streaming sul quale l'anime sarà trasmesso. L'annuncio è arrivato nel corso del CRX 2019, tuttavia Crunchyroll non ha ancora rivelato se distribuirà la serie in simulcast sulla propria piattaforma oppure alcuni mesi dopo la messa in onda in Giappone. Potete osservare il video in alto alla notizia, con il riepilogo di alcuni eventi e dello staff e cast coinvolti nel progetto dello Studio Lerche.

Il fumetto Radiant è scritto e disegnato da Tony Valente, pubblicato in Francia da Ankama, mentre in Italia i diritti sono recentemente passati da Mangasenpai a J-POP. La storia è incentrata su Seth, un ragazzo venuto in contatto con un Nemesis e che quindi ne è stato infettato. L'incontro fortuito ha permesso a Seth di sviluppare la magia e con questa si scontrerà proprio con i Nemesis fino ad arrivare nel luogo in cui vengono creati, il Radiant.