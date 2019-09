Radiant: svelate nuove informazioni su cast e theme song

Nel corso di queste ultime ore, NHK ha ufficialmente rivelato alcune interessanti nuove informazioni relative ai membri del cast di doppiaggio e alla theme song della seconda stagione di Radiant, atteso anime tratto dal fumetto francese concretizzatosi grazie al lavoro di Tony Valente.

Andando più nel dettaglio, è stato annunciato che gli Halo at Yojohan arrangeranno l'opening theme della produzione, intitolata "Naraku". Shōta Watai sta componendo e scrivendo i testi della canzone, mentre Emi Nakamura canterà, comporrà e scriverà i testi per l'ending theme "Chitto mo Shiranakatta" (I Did Not Know at All). Qui di seguito, invece, potete leggere i nomi dei nuovi doppiatori confermati:

Hiroshi Shirokuma nei panni di Brangoire

Yukana nei panni di Queen Boudica

Yutaka Aoyama nei panni di Lord Gyuris

Inoltre, precedentemente erano già stati annunciati altri due membri del cast, ovvero:

Haruki Ishiya nei panni di Mordred

Kentarō Kumagai nei panni di Sagramore

Secondo quanto annunciato, la seconda stagione di Radiant - di cui recentemente è stato anche rilasciato un trailer - sarà presentata in anteprima su NHK Educational il 2 ottobre, il tutto per un totale di 21 episodi. La prima serie animata tratta dal fumetto francese di Tony Valente venne presentata in anteprima in Giappone nell'ottobre 2018 mentre Crunchyroll si è occupato di pubblicarla in streaming sul territorio nipponico. Funimation si è invece occupato di trasmettere in streaming la serie con doppiaggio in inglese. Qui di seguito potete leggere la sinossi della produzione:

"Seth è un aspirante mago della regione di Pompo Hills e come tutti i maghi è un “infetto”, un raro essere che è riuscito a sopravvivere al contatto con un Nemesis, strane creature cadute dal cielo che hanno contaminato e ucciso quasi tutti coloro che hanno toccato. La sua apparente immunità al tocco del Nemesis gli ha fatto comprendere che il suo destino è ormai segnato, deve diventare un cacciatore di taglie e combattere i Nemesis. Tuttavia il suo obiettivo non è solo cacciare questi terribili mostri, bensì anche quello di trovare il Radiant, ovvero ciò che si ritiene possa essere la tana dei Nemesis. Insieme ad altri maghi, Seth si ritroverà a girare per il mondo alla ricerca del Radiant, affrontando nel mentre qualsiasi ostacolo dovesse pararglisi innanzi."

Seiji Kishi (Angel Beats!, Persona 4 The Animation, Yuki Yuna Is a Hero) è stato posto come director dell'anime, il tutto affiancato da Lerche, mentre Daisei Fukuoka (Danganronpa 3: The End of Hope's Peak High School: Future Arc, Yuki Yuna is A Hero 2 ) è stato accreditato come co-director della serie. Makoto Uezu (Humanity Has Declined, Yuki Yuna Is a Hero, Scum's Wish) si sta occupando della sceneggiatura mentre Nozomi Kawano e il character designer. Masato Kōda (KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!!, Arpeggio of Blue Steel - Ars Nova), invece, sta lavorando alla colonna sonora.

Inoltre, nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra attenta analisi dedicata a Radiant.