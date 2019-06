Radiant: il titolo di Tony Valente passa nelle mani di J-POP

Tony Valente è un ragazzo francese che è riuscito a far parlare di sé in tutto il mondo grazie a un'opera fumettistica europea in stile manga: Radiant. Il titolo di Valente, pubblicato in Italia da Mangasenpai negli scorsi anni, ha ottenuto talmente tanta popolarità da ricevere un vero e proprio anime trasmesso anche in Giappone e su Crunchyroll.

Pubblicizzato come "euromanga", Mangasenpai si è fatta carico di portare Radiant in Italia sin dal 15 marzo 2017 quando fu pubblicato nelle fumetterie il primo volume ad un prezzo di 7,90€. Dopo poco più di due anni, l'editore passa la palla a J-POP che, grazie a un accordo con la precedente casa editrice, inserisce il titolo di Tony Valente tra le sue fila.

L'annuncio è arrivato ieri grazie a Fabrizio Francato, di Mangasenpai, e di Marco Schiavone, editore di Edizioni BD. La casa editrice francese Ankama ha collaborato con le due, in modo tale da portare Radiant a quello che Francato definisce "il livello successivo", ovvero una migliore distribuzione per rendere l'opera in Italia ancora più popolare. Il primo volume a marchio J-POP sarà quello già programmato per il prossimo autunno, il 10, che manterrà un'edizione fedele alle precedenti. Per l'occasione, J-POP ristamperà anche i primi nove volumi di Radiant nel prossimo periodo.

Il fumetto di Radiant sta conquistando sempre più popolarità grazie al parere positivo dell'anime, il quale tornerà anche con una seconda stagione.