Raf Grassetti dedica una grandiosa fan art al terribile Lord Freezer di Dragon Ball Z

Dragon Ball è sicuramente una delle opere più importanti nel panorama del fumetto e dell'animazione giapponese, che ha posto le basi per shonen che sarebbero diventati serie di successo. L'idea scaturita dalla mente del maestro Toriyama ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, soprattutto per personaggi indimenticabili, tra cui i villain.

L'universo di Goku e compagni ha visto nel corso dei suoi 35 anni di pubblicazione molte personalità, provenienti da ambienti artistici spesso non legati al mondo anime e manga, dedicare disegni, scene, artwork e addirittura scarpe personalizzate, e sorprende vedere come vogliano in qualche modo omaggiare Dragon Ball, persino ricordando i villain più emblematici.

L'art director del pluripremiato God of War di Santa Monica, Raf Grassetti ha voluto ricreare il primo vero nemico di Dragon Ball Z, Lord Freezer. Insieme agli art work dedicati a Cell e a Kid Bu, Grassetti ha ricreato il trio dei villain che hanno scandito il passaggio da una saga all'altra. Con uno stile estremamente realistico, nel post riguardante Freezer l'artista ha commentato descrivendo la serie come una parte fondamentale della sua infanzia.

Grassetti ha inoltre stuzzicato i fan chiedendo loro nuove idee per le prossime rappresentazioni che, visto il suo talento e passione, potrebbero sorprenderci sempre di più. Ricordiamo che attualmente Dragon Ball Super è al capitolo 54, mentre i fan aspettano notizie riguardanti il ritorno dell'anime con la seconda stagione.