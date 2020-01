Le ragazze italiane di Girls und Panzer ricevono i nomi ufficiali ma piuttosto curiosi

I giapponesi hanno una strana visione dell'Italia, legata a personaggi come Girolamo Panzetta oppure al cibo. Non a caso, Hirohiko Araki ha dato a numerosi antagonisti di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo nomi derivanti dal cibo. Lo stesso è stato fatto per le ragazze italiane di Girls und Panzer, anime sui carri armati.

La fanpage su Facebook del film dedicato a Girls und Panzer ha condiviso l'immagine che rivela i nomi ufficiali delle sei partecipanti italiane al campionato di Senshado, ovvero la disciplina che vede l'utilizzo di carri armati.

Tutti i nomi, che potete vedere anche in calce, sono tratti naturalmente dal cibo italiano: vediamo in alto a sinistra Gelato, seguita da Amaretto e Ricotta. Nella seconda riga si parte invece da Robeora, che probabilmente vuole fare il verso alla robiola, finendo con Bologna e Panettone. Si può dire che i giapponesi abbiano strani gusti in fatto di nomi italiani, seppur alcuni doppiaggi nostrani abbiano stravolto certe opere, come successo a Capitan Tsubasa ora corretto.

Girls und Panzer è un anime prodotto dallo studio Actas e trasmesso dall'8 ottobre 2012 al 25 marzo 2013 con 12 episodi. La popolarità dell'opera fu imprevista e tale da spingere alla creazione di una trasposizione a fumetti su G Fantasy di Square Enix, numerosi OAV ed episodi riassuntivi e un sequel cinematografico.