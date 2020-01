Le ragazze di Kaguya-sama: Love is War celebrano il 2020 in uno stupendo artwork ufficiale

Aka Akasaka, autore della celebre Romcom Kaguya-sama: Love is War, ha recentemente pubblicato una nuova illustrazione con protagoniste tutte le ragazze del suo manga, in modo da celebrare il successo degli ultimi cinque anni e l'arrivo del nuovissimo volume 17. L'opera, il mese scorso, ha infranto il muro delle 10 milioni di copie in circolazione.

In calce potete dare un'occhiata all'artwork in questione, già premiato dagli utenti Reddit con oltre 3000 upvote. Da sinistra verso destra il giovane mangaka ha ritratto Ai Hayasaka, la giovane sorella del co-protagonista Kei Shirogane e la bellissima Tsubame Koyasu, al centro ci sono la protagonista Kaguya Shinomiya e l'esilarante Chika Fujiwara e in basso Maki Shijo e la responsabile di controllo del consiglio studentesco Miko Iino, personaggio ancora sconosciuto agli spettatori dell'anime.

Il Volume 17 è stato pubblicato nella giornata di oggi in Giappone e include i capitoli dal 162 al 171. Il manga attualmente ha pubblicato 174 capitoli totali. Vista la mole di materiale a disposizione, non ci stupirebbe un rinnovo anticipato per una terza stagione dell'anime, dopo la messa in onda di Kaguya-sama: Love is War 2 nel mese di aprile.

E voi cosa ne pensate? State leggendo l'opera di Aka Akasaka? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!