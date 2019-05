Una delle ragazze di My Hero Academia ottiene una nuova action figure

Grazie all'avvento di Twitter, tantissimi autori ne stanno approfittando per comunicare al meglio con i propri fan. Anche Kohei Horikoshi, autore del popolarissimo manga My Hero Academia, sta percorrendo questo sentiero, pubblicando di quando in quando nuove illustrazioni sui personaggi della sua serie.

Stavolta però Horikoshi ha preparato un'illustrazione con un motivo ben preciso, ovvero far notare la nuova action figure dedicata a una delle protagoniste di My Hero Academia. Come potete vedere dal tweet in calce, è arrivata in Giappone un nuovo modellino dedicato all'hero rospo Tsuyu Asui.

L'action figure ritrae Tsuyu in posa su un'onda, al cui termine c'è l'onomatopea splash, mentre indossa il suo costume da hero. Il modellino ha anche due elementi rimovibili o applicabili a piacere, ovvero la lunga lingua rosa e gli occhialoni sulla testa.

Horikoshi, nella prima immagine, ha preparato un'illustrazione di Tsuyu che dice ribbit, una sua particolare esclamazione che imita il verso dei rospi, e mentre mantiene nella mano sinistra la nuova action figure.

Tsuyu già ricorda un rospo di suo, ma avete mai provato a immaginare i personaggi di My Hero Academia come All Might e Midoriya sotto forma di animali?