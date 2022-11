Le ragazze di Rent a Girlfriend ci saluteranno presto

Rent a Girlfriend ("Fidanzata a noleggio") è un manga shōnen scritto e disegnato da Reiji Miyajima, che debuttò nel 2017 su Weekly Shōnen Magazine, mentre in Italia distribuito da JPOP. Lo conoscevate?

Arriva dal seguitissimo profilo Twitter @AniNewsAndFacts la notizia che Reiji Miyajima è già concretamente ai lavori sul capitolo finale del manga.

Rent a Girlfriend è una commedia romantica dalle connotazioni ecchi (contenuto erotico leggero). Ai fan del genere, prima di proseguire la lettura, potrebbe far piacere un po' di riscaldamento con le protagoniste di Rent-A-Girlfriend in outfit maid.



Tornando a noi, per chi non conoscesse il franchise: il protagonista è Kazuya Kinoshita, un ventunenne emarginato dai coetanei, che ha poco successo tra le ragazze. La fine di una relazione lo porta in depressione e, tra varie vicissitudini, arriva a fare la scelta di noleggiare una fidanzata (Mizuhara Chizuru) con una app. Si susseguono, dunque, delle serie di situazioni tragicomiche, toccando non raramente i tipici clichè del genere ecchi.



Si tratta, insomma, di un fumetto per letture leggere e serate spensierate. Magari rientrando a casa dalla stazione di Shibuya. Sapevate che il crowdfinding di Rent a Girlfriend, aperto dall'autore stesso, ha finanziato uno spazio pubblicitario nella trafficatissima stazione di Tokyo?