Le ragazze di Weekly Shonen Jump sono pronte a servirvi, ecco l'illustrazione di Taishi

Negli anni, Weekly Shonen Jump ha incaricato più volte i suoi autori più talentuosi nel disegno e capaci di attribuire alle donne una carica più sensuale dei disegni in cui univano tutte le eroine della rivista. Dopo anni in cui il ruolo veniva affidato a Shun Saeki di Food Wars, stavolta è il turno di Tsutsui Taishi confezionare il disegno.

L'autore di We Never Learn ha deciso di immortalare le eroine di Weekly Shonen Jump vestendole da cameriera, moda che piace ai giapponesi tanto da far sorgere in varie zone delle metropoli i famosi maid café.

L'illustrazione in calce proviene dal numero 04-05 di Weekly Shonen Jump che augura ai lettori buon Natale con le eroine: Nami di ONE PIECE è in primo piano a destra ed è colei che si fa notare di più, ma al suo fianco in prima fila ci sono alcune delle protagoniste più in voga degli ultimi tempi: Noelle Silva di Black Clover, Emma di The Promised Neverland, Ochaco Uraraka di My Hero Academia, Nezuko di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Alle loro spalle, ma non meno in rilievo, c'è la sensuale Kiyoko Shimizu di Haikyu!!, affiancata da Kohaku di Dr. Stone, Yuna di Ghost Inn - La Locanda di Yuna e le due protagoniste dell'opera di Tsutsui, Rizu e Fumino.

Più dietro ancora c'è Nobara Kugisaki di Jujutsu Kaisen, con al suo fianco la bella Kei Yonagi di Act-Age che sta dando vita a diverse pubblicità nel mondo reale, e Makima di Chainsaw Man. Infine, ci sono le ultime arrivate su Weekly Shonen Jump di questo 2019: Ann di Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru, Mutsumi Asano di Mission: Yozakura Family, Cheena di Zipman!! e, a sorpresa, Babazragi di Agravity Boys.

Qual è l'eroina di Weekly Shonen Jump che preferite in questa illustrazione che potete vedere in calce alla notizia?