I ragazzi di Re:Anime ricreano uno dei più famosi scontri di Assassination Classroom

Nel caso in cui non doveste conoscerli, Re:Anime è un famoso gruppo di ragazzi che su Youtube ha saputo conquistare centinaia di migliaia di fan ricreando alcuni dei più importanti e famosi combattimenti visti all'interno di manga, fumetti e anime quali Naruto, Avatar The Last Airbender, Batman Beyond, Tokyo Ghoul.

Questa volta, però, i nostri ragazzi sono finiti sulla bocca di tutti grazie a un teaser trailer pensato per annunciare un loro nuovo lavoro che ha velocemente conquistato gli elogi di moltissimi. Andando più nello specifico, il video è incentrato sul combattimento che Nagisa e Karma hanno affrontato nella seconda stagione animata di Assassination Classroom. Il teaser non specifica quando il video completo verrà reso disponibile, ma quanto visto è stato più che sufficiente per accendere l'interesse di tutti e quel "Coming Soon" conclusivo ci fa sperare che l'attesa non sarà poi così lunga.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Assassination Classroom narra di uno strano essere alieno che dopo aver quasi completamente distrutto la Luna, annuncia al mondo che tra un anno esatto farà lo stesso con la Terra. La creatura, conosciuta come Korosensei, vuole però rendere le cose interessante e quindi decide di dare all'umanità una speranza. Egli, infatti, si offre di diventare professore per una classe di studenti "complicati" per insegnare loro tutti i trucchi necessari per ucciderlo, una proposta inaspettata che i governi mondiali decidono di non farsi sfuggire.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione della seconda stagione di Assassination Classroom.