Ragazzo di 21 anni rischia di morire tentando di imitare i drift di Initial D!

Tutti sappiamo quanto Inital D sia stato e sia tutt'ora un fenomeno mediatico: 55 milioni di copie vendute, elogio unanime della critica e questo incidente, forse, ne è un'ulteriore prova. L'uomo per natura tenta sempre di imitare i propri modelli, ma a volte è necessario ricordarsi la differenza tra finzione e realtà.

A Chigasaki, prefettura di Kanagawa, due cugini di 22 e 21 anni, a bordo rispettivamente di una Toyota Chaser e una Nissan 180 SX, stavano driftando sulle strade di paese. Largamente oltre i limiti, il secondo entra troppo forte in curva e con l'auto in pesante sovrasterzo si schianta contro il guard-rail in un incrocio a T. Tutto questo non in strade desolate di montagna, come nel manga, ma in un centro densamente popolato.

Sarebbe potuta finire in tragedia, coinvolgendo non solo il pilota, ma anche dei civili. Pare, per fortuna, che nessuno sia rimasto ferito gravemente. Al sopraggiungere della polizia, che ha chiesto chiarimenti, il ragazzo ha spiegato: "Abbiamo letto initial D e volevamo driftare nella vita reale!".

Le reazioni online al video dell'incidente, non più disponibile, sono state unanimi: la colpa non è del manga, ma del mancato senso critico di chi lo legge. Non saper distinguere tra finzione e realtà può essere molto pericoloso. Davvero dovrebbe essere necessario il disclaimer "Non fatelo a casa"? No, è sottinteso, quasi una banalità. Evidentemente non per tutti.

Voi cosa ne pensate? Anche voi amate questo capolavoro? Fateci sapere. Nel frattempo: sapevate che Toyota ha collaborato con Initial D in uno spot?