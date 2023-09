Il ragazzo e l'airone arriva al London Film Festival questo ottobre

Il sito web del London Film Festival elenca due proiezioni dell'ultimo lungometraggio di Hayao Miyazaki Il ragazzo e l'airone, domenica 8 ottobre alle 14:45 e domenica 15 ottobre alle 14.30 Entrambe le proiezioni si terranno alla Royal Festival Hall nella South Bank di Londra, vicino alla stazione di Waterloo.

I biglietti per entrambe le proiezioni saranno in vendita ai membri del BFI da mercoledì 6 settembre alle 10, per poi diventare disponibili al grande pubblico mercoledì 12 settembre alle 10. I Patron del BFI possono prenotare dal 4 settembre, e i Champions del BFI il 5 settembre, a partire dalle ore 10 dei rispettivi giorni.

La storia del film è ambientata durante la seconda guerra mondiale. Dopo che Mahito perde sua madre durante i bombardamenti di Tokyo, lui e suo padre si trasferiscono in campagna. Lì, il padre di Mahito si risposa con la sorella incinta della sua defunta madre. Mentre Mahito lotta con la sua situazione, incontra un airone parlante ed entra in un altro mondo con la promessa di incontrare di nuovo sua madre. Miyazaki ha tratto il film dal romanzo di Genzaburō Yoshino del 1937 How Do You Live?.

Il film ha venduto 1.003 milioni di biglietti e ha incassato circa 13,2 milioni di dollari nei primi tre giorni in Giappone e ha guadagnato più del celebre film di Miyazaki, vincitore dell'Oscar nel 2001, La città incantata nei suoi primi quattro giorni, e ha guadagnato il 50% in più del suo lungometraggio del 2013 Si alza il vento. Il ragazzo e l'airone ha fatturato miliardi di yen in poco più di un mese e ancora deve uscire in tutto il mondo.

Soma Santoki, che ha 18 anni, dà la voce al personaggio principale Mahito Maki mentre Takuya Kimura fa un'apparizione speciale.I l produttore dello Studio Ghibli Toshio Suzuki ha rivelato a giugno che il film non avrebbe avuto alcun trailer prima della sua uscita e che inoltre non avrebbe avuto spot televisivi o annunci sui giornali. Prima dell'uscita del film, lo studio non aveva rivelato un riassunto della trama, il cast o la maggior parte dello staff del film.

Il ragazzo e l'airone arriva in Italia con Lucky Red e l'uscita è prevista per il primo gennaio 2024.