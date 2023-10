Il Ragazzo e l'airone arriva a Lucca Comics 2023: la proiezione speciale in Italia

Lo Studio Ghibli è uno dei più rinomati studi di animazione al mondo, fondato nel 1985 da Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Yasuyoshi Tokuma e Toshio Suzuki, un team leggendario il cui nome ancora oggi riverbera nel mondo. Lo studio ha prodotto alcuni dei film d'animazione più iconici e amati nella storia del cinema.

Sono tantissimi i film che sono firmati dallo studio e dal genio di questi animatori e produttori: Laputa - Il castello nel cielo, Il mio vicino Totoro, Una Tomba per le Lucciole e tantissimi altri, più di una ventina. A questi si sta per aggiungere quello che sembra già destinato a diventare un altro importante classico, Il Ragazzo e l'airone. Promosso in maniera diversa dal solito in patria, senza trailer e senza importanti sforzi pubblicitari, anche questo film dello Studio Ghibli sta incassando bene.

Ora però è il turno del resto del mondo, con paesi come Stati Uniti d'America, Francia e tanti altri già pronti a presentarlo al pubblico. L'Italia, naturalmente, non manca all'appello, e si sta preparando a un lancio importante con una sorpresa appena rivelata. Il film dello Studio Ghibli esordirà a sorpresa a Lucca Comics and Games 2023 in Italia. Il film sarà disponibile con Lucky Red in italiano a partire dal 2024, ma intanto, in anteprima, Il Ragazzo e l'airone sarà proiettato in Italia a Lucca il 5 novembre 2023, al cinema Astra. Per ora non sono stati rivelati altri dettagli, che arriveranno soltanto in seguito.

