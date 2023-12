Il ragazzo e l'airone: in arrivo un nuovo documentario sul film di Miyazaki

Con Il ragazzo e l'airone che si prepara a dominare gli Oscar 2024, lo Studio Ghibli non vuole di certo perdere l'occasione di capitalizzare l'alta esposizione mediatica di cui sta godendo ultimamente il suo brand. Per questo motivo ha annunciato la realizzazione di un nuovo documentario su Hayao Miyazaki, in uscita il 16 dicembre sulla NHK.

Non è la prima volta che lo Studio Ghibli realizza un reportage documentaristico finalizzato ad omaggiare il (supposto) pensionamento dalle scene del maestro. Lo aveva già fatto 10 anni fa in concomitanza con l'uscita di Si alza il vento, occasione in cui lo stesso Miyazaki aveva dichiarato ai microfoni del servizio pubblico nipponico di volersi ritirare. Pochi anni dopo era ritornato a lavorare su un nuovo progetto, stanco della stasi a cui la vita da pensionato lo aveva confinato, con la scusa di inaugurare con il cortometraggio Boro il bruco l'apertura del Museo Ghibli. E ora, dopo sette lunghi anni di lavorazione su Il ragazzo e l'airone, ecco che Miyazaki si rende protagonista di un nuovo documentario, nato per celebrare (sempre il supposto) ultimo film del regista, con dell'incredibile materiale inedito sulla produzione del lungometraggio.

Anche se Il ragazzo e l'airone non sarà il lavoro finale del maestro, tanto che Miyazaki sta già pensando al prossimo film come dichiarato recentemente dal produttore Toshio Suzuki, il documentario offre numerosi motivi di interesse. Per prima cosa il lungometraggio consentirà agli spettatori un accesso inedito (e privilegiato) al mondo creativo del regista, intrecciando così storie, dinamiche professionali e strategie produttive lungo tutti i 2399 giorni di lavorazione.

Inoltre, in piena continuità con i classici reportage promozionali, il documentario promette di configurarsi come una finestra unica sulla macchina industriale dello Studio Ghibli. Ma al tempo stesso, è lecito pensare che possa offrire uno sguardo diverso sulla lavorazione del film, più intimo ed emotivo, dato i tragici eventi che hanno attraversato la produzione.

Sappiamo infatti che la morte di Takahata ha cambiato drasticamente la storia de Il ragazzo e l'airone e il modo in cui Miyazaki si è approcciato al suo lavoro. Nel pieno del cordoglio, ha mutato intrecci, simboli e messaggi, in modo da riflettere allegoricamente nel racconto le ferite che la scomparsa del mentore/collega gli ha procurato. E se il reportage documenterà il modo in cui il dolore ha influito sulla natura del processo creativo del regista, ecco allora che il documentario ci appare come un evento davvero imperdibile.

Per adesso il film non ha ancora una distribuzione internazionale. Ma conoscendo le aggressive strategie promozionali di Suzuki, non dubitiamo che il documentario possa arrivare sui nostri schermi già a partire dai prossimi mesi.