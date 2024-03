Il ragazzo e l'airone avrà i suoi difetti: ma l'Oscar è sacrosanto

Spiace tanto, anzi tantissimo, per quel film incredibile che è Across the Spider-Verse. Ma più passava il tempo e più Il ragazzo e l'airone si insinuava nel mio cuore, lasciandomi emozioni sempre più intense. Fino a darmi la consapevolezza che il nuovo film di Miyazaki meritava tutti gli Oscar di questo mondo, nonostante i difetti.

L'ultima opera del regista de La città incantata e Si alza il vento è una creatura complessa da decifrare, anche solo per la moltitudine di tematiche e di interpretazioni che potremmo evincere dalla trama e dal finale del film.

Come scrivo nella recensione de Il ragazzo e l'airone, però, il difetto principale del lungometraggio rappresenta anche l'elemento di maggior fascino della storia di Mahito: un racconto stratificato, colmo di riferimenti e citazioni al cinema di Miyazaki e alla Settima Arte. Ma è anche un'epopea emozionante, che attraverso il viaggio interiore del protagonista si snoda attraverso due messaggi a dir poco preziosi. Parlo dell'elaborazione del lutto come percorso per definire la propria esistenza (non a caso il titolo originale del film è How do you live?, ovvero "E voi come vivrete?") e il concetto di eredità in quanto lascito ai posteri dei propri valori.

Attraverso il toccante epilogo del film Hayao Miyazaki racconta di essere un regista arrivato al segmento finale della propria vita senza aver identificato, purtroppo, nessun erede cinematografico. E quindi Il ragazzo e l'airone rappresenta la sua lettera definitiva al cinema, un'opera in cui il caos narrativo e stilistico diventa uno strumento per riassumere tutti i paradigmi portanti della filmografia miyazakiana e ghibliana.

E quindi, seppur la recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse tratteggia un vero e proprio capolavoro di stile e di animazione, credo che Il ragazzo e l'airone meriti il riconoscimento che l'Academy gli ha concesso durante l'ultima Notte degli Oscar. D'altronde la saga targata Sony con protagonista Miles Morales vanta già un Oscar per l'animazione conseguito nel 2018 grazie al primo capitolo e avrà l'opportunità di rifarsi con il terzo, attesissimo episodio della trilogia dedicata al Ragnoverso.

