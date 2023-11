Kenshi Yonezu e la tensione per l'incontro con Miyazaki: 'pensavo davvero che sarei morto'

Il ragazzo e l'airone non è ancora uscito in Italia, per cui l'hype per questo film è altissimo. In vista del debutto del lungometraggio all'estero, l'autore della sigla Kenshi Yonezu, ha raccontato dell'enorme tensione che ha caratterizzato il suo primo incontro con il leggendario regista Hayao Miyazaki, per il primo ascolto della canzone.

Nell'intervista rilasciata a GKIDS Films, Kenshi Yonezu spiega come è stato collaborare con Miyazaki e il suo staff durante la composizione della sigla "Spinning Globe" per Il ragazzo e l'airone - titolo con cui il lungometraggio è stato pubblicato all'estero: "Ad un certo punto, mi sono sentito come se non sapessi più cosa fosse giusto", ha affermato Yonezu. "Ho sempre lavorato da solo nel mio studio, creando canzoni da solo... questa volta ero così confuso. [Quando ho presentato il brano a Miyazaki] pensavo davvero che sarei morto in quel momento. Mi sentivo come dover affrontare un'esecuzione capitale, di fronte al boia"

Il noto musicista era molto agitato per la paura di deludere il maestro, ma le cose sono andate diversamente: "C'era un'aria di tensione nel momento in cui lui (Miyazaki) stava ascoltando", ha detto Suda. Ma alla fine, Miyazaki è rimasto così estasiato che ha persino pianto ascoltando Spinning Globe per la prima volta.



E' già disponibile il primo video musicale de Il Ragazzo e l'Airone che ci offre uno sguardo da vicino sull'ultimo film dello Studio Ghibli.