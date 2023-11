Il ragazzo e l'airone, chi si occuperà del film Ghibli in italiano? C'è Cannarsi?

Stanno arrivando elogi da parte di tanti personalità importanti del cinema per Il ragazzo e l'airone, la nuova fatica di Hayao Miyazaki. Il leggendario regista e animatore di Studio Ghibli ha lavorato per tanti anni a questo progetto, tornando anche dalla pensione - una pausa piuttosto breve - per regalare nuove emozioni al suo pubblico.

In Giappone, il film è già stato proiettato più e più volte nel corso degli ultimi mesi, ma a breve sarà il turno anche delle versioni europee e statunitensi. Da quando è stato annunciato l'arrivo de Il ragazzo e l'airone in Italia, tutto il pubblico si è chiesto chi si sarebbe occupato del nuovo film di Studio Ghibli. Tanti film dello studio di Hayao Miyazaki sono stati curati, nel corso degli anni, da Gualtiero Cannarsi, ma ci sarà anche lui nella produzione del doppiaggio e dell'adattamento?

Sembra proprio di no. Mentre Il ragazzo e l'airone viene proiettato a Lucca Comics 2023 in anteprima, viene anche annunciato chi si occuperà dell'edizione italiana. Non ci sarà Gualtiero Cannarsi, bensì Roberto Bunuglia, che si occuperà dell'adattamento insieme Francesco Nicodemo, traduttore dal giapponese all'italiano che si è occupato per tanti anni di tradurre manga per varie case editrici, e Alessandro Rossi. Cade quindi una delle domande che più si è posto il pubblico italiano che segue con attenzione i progetti di Studio Ghibli.

Ricordiamo che sarà Lucky Red a portare in Italia il nuovo film di Studio Ghibli, il quale arriverà nelle nostre sale a partire da gennaio 2024.