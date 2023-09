Il ragazzo e l'airone: disponibile il primo trailer-sinossi per il film di Miyazaki

Lo Studio Ghibli ha preso una decisione rischiosa quando si è trattato di commercializzare l'ultimo film di Hayao Miyazaki per lo studio di produzione. Soprannominato How Do You Live in Japan, il film uscirà con il titolo Il ragazzo e l'airone quando arriverà nelle sale italiane il primo gennaio 2024.

Anche con il film nelle sale giapponesi, lo Studio Ghibli non ha rilasciato alcun trailer per mostrare le riprese del film, ma ora le cose sono cambiate con l'arrivo di un nuovo video per offrire ai fan una migliore comprensione del gran finale di Miyazaki.

Il ragazzo e l'airone arriva in Italia con Lucky Red e i fan non potrebbero essere più felici di così, dal momento che questo lungometraggio sarà l'ultimo del maestro Hayao Miyazaki e tutti desiderano assistere a quello che è già stato considerato un capolavoro.

Anche se questo è in effetti il primo trailer associato a How Do You Live, ovvero Il ragazzo e l'airone, Ghibli ha ancora una volta lanciato una palla curva ai fan degli anime. Il trailer in sé non contiene nuovi filmati ma fornisce una sinossi del lungometraggio animato di Hayao Miyazaki.

Sono state già rese disponibili delle immagini per Il ragazzo e l'airone e mostrano tutti i personaggi principali dell'opera con alcuni dettagli interessanti. Il film, ispirato al libro del 1937, è uno dei film più autobiografici di Miyazaki.

L'opera è ambientata durante la seconda guerra mondiale. Dopo la perdita di sua madre per via dei bombardamenti di Tokyo, il giovane Mahito e suo padre si trasferiscono in campagna. Lì, il padre di Mahito si risposa con la sorella incinta della sua defunta madre e mentre il piccolo ragazzo lotta per affrontare i propri traumi, conosce un airone parlante ed entra in un altro mondo con la promessa di incontrare di nuovo sua madre.