Il ragazzo e l'airone: disponibile il primo trailer ufficiale del film di Miyazaki

I fan aspettavano questo momento da mesi e adesso finalmente possono gioire. C'è chi ha avuto già l'opportunità di vedere Il ragazzo e l'airone al cinema in Giappone e chi dovrà ancora aspettare un po'. Tuttavia, l'ultimo trailer uscito rivela alcune scene importanti del film.

Il trailer mostra alcuni dei meravigliosi nuovi film di Miyazaki e gli utenti della rete ne sono già ossessionati. Dai suoi splendidi scenari ai suoi protagonisti fantastici, Il ragazzo e l'airone dello Studio Ghibli sembra sbalorditivo. A questo punto, non si sa quando questo film arriverà nei cinema del Nord America per la sua durata completa, ma GKIDS sta pianificando un'uscita.

Naturalmente sappiamo qualcosa del lancio globale del film. Il film è stato selezionato per diversi festival cinematografici internazionali, inclusi quelli di Toronto e Spagna. Il New York International Film Festival proietterà anche l'ultimo lungometraggio di Miyazaki. Il film Il ragazzo e l'airone arriverà in Italia il 1° gennaio 2024, perciò basta attendere ancora pochi mesi!

il progetto è stato annunciato per la prima volta nel 2017, diversi anni dopo che Miyazaki era andato in pensione. Inizialmente, lo Studio Ghibli sperava di terminare l'opera entro il 2021, ma Miyazaki ha sottolineato che il film avrebbe richiesto più tempo in seguito.

A seguito di ulteriori ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19, la produzione di The Boy and the Heron è terminata all’inizio di quest’anno sotto l’attenta sorveglianza di Miyazaki e adesso che è stato mostrato nelle sale cinematografiche ha ricevuto una calorosa accoglienza!

La storia del film è ambientata durante la seconda guerra mondiale. Dopo che Mahito perde sua madre durante i bombardamenti di Tokyo, lui e suo padre si trasferiscono in campagna. Lì, il padre di Mahito si risposa con la sorella incinta della sua defunta madre. Mentre Mahito lotta con la sua situazione, incontra un airone parlante ed entra in un altro mondo con la promessa di incontrare di nuovo sua madre. Miyazaki ha tratto il film dal romanzo di Genzaburō Yoshino del 1937 How Do You Live?.