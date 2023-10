Il ragazzo e l'airone, disponibile il nuovo video musicale: un primo sguardo al film

L'uscita in Italia dell'ultimo film di Miyazaki, Il Ragazzo e l'Airone, è sempre più vicina. Con la data del debutto prevista per il primo gennaio del 2024, i fan stanno cercando un modo per smorzare l'attesa. Proprio negli ultimi giorni è arrivato un nuovo video musicale, che svela brevemente delle scene del film.

E' possibile vedere il filmato in questione all'interno dell'articolo. Questo video musicale funge anche da teaser per il lungometraggio e i fan che ancora devono vedere da vicino il film di Miyazaki si sono divertiti ad analizzarlo e a fare le loro personali teorie.

Ad oggi, le informazioni sull'ultimo lungometraggio dello Studio Ghibli sono molteplici. Nelle scorse settimane è stato messo in vendita lo storyboard de Il Ragazzo e l'Airone, con delle informazioni inedite circa la realizzazione del film.

Non solo, mesi fa è arrivato anche il primo trailer internazionale de Il ragazzo e l'Airone che ha letteralmente fatto impazzire i fan all'estero. Dunque, sono numerosi i dettagli che abbiamo circa il lungometraggio in uscita di Hayao Miyazaki e sarà a tutti gli effetti un film semi-autobiografico.

Il ragazzo e l'airone, conosciuto in Giappone con il misterioso titolo "How do you live?" racconta la storia di un giovane ragazzo di nome Mahito, orfano di madre. Desideroso di poterla incontrare nuovamente, si avventura in un mondo condiviso dai vivi e dai morti, accompagnato dall'Airone Cenerino. Lì, la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Una fantasia semi-autobiografica sulla vita, la morte e la creazione.