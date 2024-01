Il Ragazzo e l'Airone: l'ultimo film di Miyazaki conquista una nomination agli Oscar 2024

Nelle scorse ore l’organizzazione conosciuta come Academy con sede principale a Beverly Hills ha reso pubbliche le nomination per gli Oscar 2024, e i grandi appassionati dello Studio Ghibli possono sperare che quest’anno Hayao Miyazaki possa riportarsi a casa la statuetta grazie all’acclamato successo di Il Ragazzo e l’Airone.

Infatti, l’ultima fatica dello studio, diretta dallo stesso Miyazaki, uno dei registi più influenti e rilevanti nella scena internazionale per quanto riguarda il settore dell’animazione, si è aggiudicata un posto tra i candidati al premio Miglior Film d’Animazione. Si tratta di un risultato straordinario già di per sé, ma se Miyazaki e il suo team riuscissero a vincere sarebbe il secondo Oscar per lo Studio Ghibli, dopo la statuetta ricevuta nel 2003 per La Città Incantata.

Inoltre, è dal 2014, con Si Alza il Vento, che Miyazaki non risulta tra i registi di film d’animazione candidati al premio, e viste le continue allusioni al suo ritiro, sarebbe un perfetto addio del regista alla sua incredibile carriera. Nonostante l’inarrestabile successo avuto anche in Italia, Il Ragazzo e l’Airone dovrà comunque vedersela con altre pellicole d’eccezione, quali Elemental della Pixar, Nimona di Annapurna Pictures, Robot Dreams di Arcadia Motion Pictures, e Spider-Man: Across the Spider-Verse di Columbia Pictures e Sony Pictures Animation.

Ricordiamo, infine, che nel film il Ragazzo e l’Airone sono presenti riferimenti ad altre pellicole dello Studio Ghibli, e vi lasciamo al nostro speciale dedicato all’arte riportata nel film, tra futurismo, surrealismo e metafisica. Fateci sapere cosa ne pensate di questa prestigiosa candidatura per il Ragazzo e l’Airone nei commenti.