Il Ragazzo e l'airone: il nuovo film di Studio Ghibli arriva in Italia con Lucky Red

Da anni si parla del nuovo lavoro di Studio Ghibli che vede, ancora una volta, Hayao Miyazaki al comando. Mentre il figlio Goro in questi anni si è occupato della realizzazione di Earwig e la Strega, il primo film targato Ghibli in 3D, il leggendario artista ha lavorato senza sosta per anni su Il ragazzo e l'airone.

Tratto dal libro Kimi-tachi wa dō ikiru ka e traslitterato spesso con il titolo "How Do You Live?", questo nuovo film ha fatto il suo debutto in Giappone nel corso dell'ultimo mese e ha riscosso notevoli consensi, sia di pubblico che di critica. Il risultato al botteghino cresce, mentre anche gli altri mercati iniziano ad adocchiarlo. Mentre si fa largo l'arrivo sul mercato USA, arrivano novità anche per l'Italia.

Lucky Red ha annunciato che il film dello studio Ghibli "Il ragazzo e l'airone" sarà disponibile in Italia dal 1 gennaio 2024 nei cinema. Continua quindi il sodalizio che dura da anni tra la casa di distribuzione nostrana e i lavori dello Studio Ghibli. Dopo anni dall'arrivo in Italia di "Si alza il vento", ritorna quindi la fantasia di Miyazaki nei cinema italiani.

Siete contenti del ritorno di Hayao Miyazaki nei cinema italiani? Intanto, Lucky Red continua a proporre al cinema la rassegna "Un mondo di sogni animati" dedicati al leggendario animatore. E non perdetevi le nuove immagini de Il Ragazzo e l'airone.