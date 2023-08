Il ragazzo e l'airone, guadagni eccezionali: qual è il motivo del successo?

L'ultimo lungometraggio di Hayao Miyazaki Il ragazzo e l'airone (Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka, o anche How Do You Live?) ha venduto oltre 4,95 milioni di biglietti e guadagnato circa 7,41 miliardi di yen (circa 46 milioni di euro) a partire dal 14 luglio.

Il successo di How Do You Live, secondo gli esperti del settore, è stato giustificato in primis dalla curiosità del pubblico, dal momento che lo Studio Ghibli non ha offerto nessuna trama e nessun trailer per scelte di marketing, e dal grande incremento che l'industria degli anime ha avuto negli ultimi tempi.

Non solo, il 17 luglio è stata una festività importante per i cittadini giapponesi, chiamata Marine Day, che è caduta proprio di lunedì, e questo avrebbe giovato le sale cinematografiche facendo il botto di spettatori. Il film ha infatti venduto 1.353 milioni di biglietti e ha incassato 2.149 miliardi di yen (circa 12 milioni di euro) nel lungo weekend dal venerdì al lunedì.

Il lungometraggio ha guadagnato più del celebre film di Miyazaki, vincitore dell'Oscar nel 2001, La città incantata nei suoi primi quattro giorni, e ha guadagnato il 50% in più del suo film del 2013 Si alza il vento.

Hayao Miyazaki ha pianto per una parte de Il ragazzo e L'airone ed è essenziale per comprendere l'intero film (e quella parte è già disponibile su internet all'ascolto dei fan!).

Se questi incassi sembrano essere altissimi per un film d'animazione, in realtà non è così. Per Toshio Suzuki Il ragazzo e l'airone è il film più costoso dello Studio Ghibli e forse anche di tutti i film anime mai prodotti. Al momento il lungometraggio non ha ancora superato la propria cifra di produzione, ma ci si aspetta che lo faccia molto presto dal momento che esso deve ancora uscire in tutto il mondo. In Italia, Il ragazzo e l'airone arriverà il primo gennaio.