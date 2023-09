Il ragazzo e l'airone di Miyazaki supera il film di suo figlio! È uno dei film più visti

Tale padre tale figlio, direbbe un noto proverbio antico. I racconti di Terramare di Goyo Miyazaki è stato il primo lungometraggio dell'erede del noto maestro, raggiungendo cifre pazzesche al primo esordio. Adesso, tuttavia, Hayao con il suo Il ragazzo e l'airone l'ha appena battuto.

L'ultimo lungometraggio di Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l'airone ( Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka , o letteralmente "Come vivi?") ha guadagnato un totale complessivo di 7.956.160.300 yen (circa 50 milioni di euro) dal suo esordio fino a domenica scorsa, 10 settembre.

Il lungometraggio è ora il ventesimo film anime con i maggiori incassi in Giappone, superando il precedente n.20 I Racconti di Terramare di Goro Miyazaki. Non solo, ora è anche il film con il maggior incasso numero 84 in Giappone, dopo aver superato Il Signore degli Anelli: Le Due Torri, I Racconti di Terramare, Yo-kai Watch: Il Film e il film live-action Hana Yori Dango Film finale.

Il ragazzo e l'airone ha venduto 1.003 milioni di biglietti e ha guadagnato circa 13,2 milioni di dollari nei primi tre giorni in Giappone. How do you live? ha venduto 1.353 milioni di biglietti e ha incassato 2.149 miliardi di yen (circa 15,53 milioni di dollari) nel lungo weekend dal venerdì al lunedì (il 17 luglio era la festività del Marine Day in Giappone).

Il film è uscito contemporaneamente su IMAX con la sua uscita generale in Giappone il 14 luglio, guadagnando più del celebre film di Miyazaki, vincitore dell'Oscar nel 2001, La città incantata nei suoi primi quattro giorni, e ha guadagnato il 50% in più del suo film del 2013 Si alza il vento . Un nuovo record di apertura in tre giorni, secondo il sito di notizie di intrattenimento Deadline.

A Miyazaki è attribuita l'opera originale, oltre a dirigere il film e scrivere la sceneggiatura. Takeshi Honda (Ponyo sulla scogliera, il film Rebuild of Evangelion) è il direttore dell'animazione. Joe Hisaishi (La città incantata, Principessa Mononoke, Il mio vicino Totoro) ha composto la musica. Il cofondatore dello Studio Ghibli, Toshio Suzuki, è il produttore. Kenshi Yonezu (Chainsaw Man, My Hero Academia, March came in like a lion) esegue la sigla "Chikyūgi" (Globe).

Hai ancora dubbi sul se vedere questo film al cinema? Pensaci bene, perché il primo gennaio Il ragazzo e l'airone arriva nei cinema italiani. Addirittura Guillermo del Toro ha elogiato Miyazaki durante la premiere de The Boy and the Heron.