Il ragazzo e l'airone di Miyazaki trionfa al box office: le ragioni dietro il successo

Il ragazzo e l'airone non vuole smettere di volare, né in Giappone né tanto meno in Italia. Uscito nella giornata di Capodanno nelle sale italiane, il nuovo film di Hayao Miyazaki ha dominato il box office nazionale, posizionandosi addirittura al secondo posto, a pochissima distanza dalla vetta. Un successo che pone in essere molte riflessioni.

Secondo i dati Cinetel, Il ragazzo e l'airone ha incassato ieri 837.278 euro, facendo registrare ben 107.386 presenze nelle sale nostrane. Il dato in questione, già di per sé straordinario per un prodotto d'animazione nipponico, offre il fianco a considerazioni importanti, soprattutto se le ricolleghiamo ai fenomeni dell'esercizio cinematografico nazionale. Se consideriamo che un film come Succede anche nelle Migliori Famiglie, la settima opera da regista di Alessandro Siani, cioè di un autore che storicamente catalizza l'attenzione di ampie fasce di pubblico nostrano, ha superato di una manciata di presenze il nuovo film Ghibli, ecco che il dato fatto registrare al botteghino assume un rilievo diverso, ancora più simbolico per come suggerisce l'entità della risonanza mediatica che Il ragazzo e l'airone sta ottenendo presso gli spettatori italiani, sia giovani che adulti.

D'altronde il dodicesimo lungometraggio di Miyazaki comunica direttamente con le corde emotive di chi guarda. Qui il maestro, nel raccontare l'incursione del giovane Mahito nel mondo sottostante (e allegorico della nostra realtà) per ritrovare la figura della madre scomparsa, ha messo tutto sé stesso, tutte le crisi e le fragilità più recondite dei suoi trascorsi infantili, per connettersi con le vulnerabilità di noi spettatori, portandole su un unico, e idealizzato piano semantico. Abbiamo visto infatti quanto la morte di Takahata abbia cambiato la storia de Il ragazzo e l'airone, influenzando lo stato d'animo del regista nel corso della (lunga e travagliata) lavorazione del film, proprio perché l'opera ultima di Miyazaki funge da manifesto emozionale della sua intimità, e delle trasformazioni che quotidianamente la attraversano.

Ma ciò che ci racconta il successo al botteghino del film, è che il maestro giapponese, più di chiunque altro autore o brand d'animazione, ha una rapporto di complicità privilegiato con gli spettatori italiani. Poche nazioni come l'Italia hanno dato vita ad un numero così alto di testi e saggi accademici sulla sua poetica, a testimonianza di quanto l'espressione artistica del regista, e i temi che ne cadenzano l'evoluzione, abbiano dato vita ad un linguaggio universale, che ci pone tutti nella stessa posizione. Davanti ad un film come questo, ognuno di noi resta fragile, indifeso, proprio perché la narrazione ci costringe a valutare le crisi che ci affliggono a livello di quotidianità, e a superarle vicariamente attraverso il potere dell'allegoria cinematografica. Che trasforma chi guarda, ma anche chi la realizza.

Nelle scorse settimane, inoltre, dato l'incredibile successo che il film sta ottenendo in tutti i territori in cui è stato distribuito (in Italia è arrivato grazie a Lucky Red) lo Studio Ghibli ha annunciato un nuovo documentario su Hayao Miyazaki, finalizzato ad indagare proprio le evoluzioni (estetiche, narrative, biografiche) che hanno tenuto banco lungo i sette, faticosi anni di produzione de Il ragazzo e l'airone. Ora non sappiamo quando – né tanto meno se – il film arriverà nelle sale o sulle piattaforme nostrane. Ma considerato il responso che le audience italiane stanno offrendo in questi giorni al lungometraggio del maestro, è lecito supporre che una sua eventuale distribuzione sul suolo nazionale non sia poi una possibilità così remota o distante nel tempo.